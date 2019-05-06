Эстонские власти посетили и оценили проходящие у российской границы учения НАТО

Эстонские власти посетили и оценили проходящие у российской границы масштабные учения НАТО "Весенний шторм". Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поделился впечатлением от маневров в социальной сети Facebook. Юри Ратас уточнил, что учения проходят в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

Корабли НАТО 2 мая вошли в Балтийское море

Эстонский уезд Ида-Вирумаа непосредственно граничит с Россией, - отмечает РИА Новости.

"Проходящие раз в год полномасштабные учения Весенний шторм дают возможность для практики различным родам войск. Их успех демонстрирует нашу готовность проводить масштабные операции", — оценил учения НАТО "Весенний шторм" глава эстонского правительства.

Учения НАТО "Весенний шторм-2019", в которых принимают участие более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран, проходят в Эстонии со 2 по 10 мая.

Эстонские военные пообещали возместить неизменный ущерб от учений "Весенний шторм".