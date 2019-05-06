Депутат Рады призвал помолиться за души погибших в катастрофе в аэропорту Шереметьево

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утром в понедельник, 6 мая, призвал помолиться за души погибших при пожаре в самолете в московском аэропорту Шереметьево, который вспыхнул накануне.

Напомним самолет компании "Аэрофлот", следовавший в воскресенье из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. Известно, что у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели.