Когда политики Украины говорят о правах человека в стране, многие вспоминают одесскую трагедию в Доме профсоюзов. Однако ни правоохранительные органы, ни суд не желают продолжать расследование и доводить дело до конца. За убийство более 40 человек никто не привлечён к ответственности.



Все события 2 мая 2014 года запечатлены на многочисленных фото- и видеоснимках. Удалось сделать реконструкцию событий с точностью до одной секунды. Однако многие факты правоохранительным органам удалось скрыть.



Полиция попыталась привлечь к ответственности только стрелка Сергея Ходияка. Он с балкона здания стрелял по полиции и активистам. Однако вскоре был освобождён из-под ареста и сейчас полностью свободен. Но в тюрьме оказался россиянин Денис Шатунов. Он, видя несправедливость полиции и суда Украины, заказал киллера для убийства Ходияка. Однако киллер оказался подставным провокатором, и Шатунов отправился за решётку.



Так же до суда довели организаторов беспорядков на Греческой площади, среди которых оказались двое россиян. Однако ни суд, ни полиция не могут предъявить им конкретные обвинения. Скорее всего, их хотят обменять на украинских преступников, находящихся в заключении в России. Чем больше проходит времени со дня трагедии, тем больше понятно, что в стране отсутствует элементарная правовая система.



