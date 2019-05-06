Посетители парка развлечений в Аргентине 4 часа провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе

В одном из парков развлечений Аргентины на днях случилось происшествие. Посетители аттракциона из-за поломки устройства провисели вниз головой около четырех часов, пока их не спустили на землю спасатели.

Люди несколько часов находились на аттракционе под названием "Молот" на высоте не менее 20 метров, сообщает в понедельник, 6 мая, "Свободная пресса".

Осведомленные источники отмечают, что аттракцион сломался буквально через несколько секунд после начала движения. Посетители парка в этот момент находились на самой высокой точке объекта. 36 человек вынуждены были провести около четырех часов в воздухе, причем некоторым не повезло – они висели вниз головой, передает телеканал РЕН ТВ.