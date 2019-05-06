Леонид Кравчук подсказал Зеленскому два способа прекращения войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук подсказал избранному главе государства Владимиру Зеленскому два способа прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. По данному вопросу Кравчук высказался в разговоре с журналистами.

Экс-президент полагает, что «нужно идти, по крайней мере, двумя путями», пишет интернет-издание «Русская весна». Первый – прямые переговоры с РФ, которую в Киеве обвиняют в военной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса. Второй путь – «максимальное использование» Украиной подписанного в 1994 году Будапештского меморандума, который гарантировал неприкосновенность границ бывшей советской республики.

Конфликт на территории Донбасса продолжается с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что в Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением по поводу боестолкновения с украинской диверсионно-разведывательной группой.