В США оценили возможность новой встречи Путина и Трампа

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео ответил на вопрос, возможна ли встреча между президентов РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его мнению, пока сложно сказать что-то конкретное.

"Не знаю. Посмотрим", - выразил своё мнение по данному вопросу Помпео каналу "ABC".

Напомним, что в пятницу, 3 мая, состоялся телефонный разговор между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора обсуждались ситуация в Венесуэле, проблемы в КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и выборы в Украине. Трамп назвал переговоры "очень продуктивными".