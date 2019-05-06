Зеленский продолжит курс Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, - сообщили в штабе

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил , что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, это не должно быть никаким сюрпризом, потому что команда Зеленского не раз говорила об этом.

"...мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать. Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был все время озвучен, с начала кампании и до сего момента", - передаёт слова Юраша РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Представитель избранного президент добавил, что сейчас активно прорабатывается внешняя политика Зеленского в первые сто дней после вступления в должность, подробности которой позже озвучит сам будущий глава государства.