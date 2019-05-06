"Украина — это государство украинцев, объединенных единой «мовой»", - заявил депутат Рады Николай Княжицкий

Руководитель комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил о необходимости создать сильное государство на основе единого государственного языка.

Руслан Бальбек прокомментировал мнение украинского депутата о том, что объединяет русских и украинцев

По убеждению депутатат Рады, Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном украинском языке.

"Украина — это государство украинцев... которые объединены единой «мовой», людей, которые уважают единые традиции, и если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области", — сказал нардеп в интервью 4-му каналу.

Николай Княжицкий также высказался по поводу решения России выдавать паспорта РФ некоторым категориям украинцев, - передает RT. По его мнению, это вызвано стремлением защитить русскоязычное население.