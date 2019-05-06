"Убийца" Рима напал на Париж. Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля в Париже случился пожар. Загорелся Собор Парижской Богоматери. (Нотр-Дам-де-Пари). Из первых же сообщений стало известно, что чердак храма был деревянным, сплошь опутанный проводами. Для многих такая информация мало чего значила. Но я в Квебеке вплотную познакомился с отношением французов к прокладке проводов.

Их вид меня буквально шокировал: провода болтаются во всех направлениях, без всякой выкладки и креплений. Я сказал французам, что в России так «развесить сопли» не сможет даже самый плохой монтажник, и даже с самого большого бодуна. Профессиональное самоуважение не позволит ему так сделать. Я знал одного рабочего, который на предложение сделать по-быстрому, абы как, ответил, что для этого его надо переучивать. Собор 150 лет вообще не ремонтировался. Но за это время, конечно, в нем установили массу осветительных приборов, иллюминаций, сигнализаций, линий связи и систем управления. Представляю какой паутиной проводов был опутан чердак. Поэтому не мудрено было случиться короткому замыканию, которое и привело к пожару. Никаких чудес в этом не было. Чудом оказалось только то, что такой пожар с обрушением кровли обошёлся без жертв. А вот в Шри-Ланке неделей позже произошли теракты. Тоже в католических храмах, тоже с обрушением кровли. Только там погибло более 250 человек. Но от этого мир не содрогнулся, как от пожара в Нотр-Даме, хотя он подлежит восстановлению. А вот погибшие прихожане, навсегда утраченные святыни Пальмиры и тысячи сгоревших ценнейших подлинников мировой культуры в библиотеке института научной информации по общественным наукам РАН РФ тоже как-то не слишком взволновали мировую общественность.

В общем умеют французы пиарить любые вещи и события. Это они придумали моду. А задумывались ли Вы, что это такое. Да это просто маркетинговый способ спихнуть свой товар одураченным покупателям. И покупают только по той причине, что в Париже сказали какого цвета в этом году должны быть шмотки, с какими пуговицами и какой высоты должны быть каблуки туфлей, даже если это уже опасно для ног. Даже наша прекраснейшая актриса Людмила Гурченко пала жертвой таких каблуков. Понимая масштабы пиар кампании, можно было бы и забыть об этом пожаре. Но когда я узнал, что кровля храма была изготовлена из свинцовых листов, то понял, что Францию постигло куда большее несчастье, чем обычный пожар необычного храма. По оценке организации по защите окружающей среды "Robin des Bois" в конструкциях храма было более 300 тонн свинца. Это очень много. Ведь недаром некоторые историки называют свинец «древним убийцей Рима». Они считают, что одним из факторов гибели Римской империи был свинец. Дело в том, что римляне изготавливали из свинца не только водопроводные трубы, но даже посуду. Они подметили, что вино, хранящееся в свинцовой посуде, приобретает пикантный сладковатый вкус и не столь подвержено скисанию. В результате отравления свинцом продолжительность жизни римских патрициев сократилась до 25 лет и многие из них страдали психическими заболеваниями.

Для объективности своих суждений я заглянул в современный паспорт безопасности свинца. Там указано, что свинец-твёрдое вещество опасное для окружающей среды. Не предназначено для перевозки оптом. Храниться должно в сухом месте при температуре 15-25 градусов Цельсия. Особо токсично для водной флоры и фауны. Является отравляющим веществом. Накапливается в мозге, печени, почках и костях. Особо опасен для детей. Наиболее токсичны нитраты свинца. Они обладает канцерогенностью и могут вызывать даже генетические нарушения. Вот такими свойствами обладал святой храм-гордость Франции.

Построен Нотр-Дам был с 1163 по 1345 год, и с тех пор (вот уже почти 800 лет) 300 тонн свинца постоянно отравляли Париж и воды реки Сены. Летом он нагревался выше допустимых температур 15-25 градусов, и в результате взаимодействия с различными газами атмосферы Парижа, на его поверхности образовывались более токсичные соли, в том числе и самый токсичный-нитрат свинца. Он получался от контакта свинца с дождевыми водами в период гроз. Дело в том, что при грозовых разрядах атмосферный азот, взаимодействуя с озоном, образует азотную кислоту. Кстати, по этой же причине Кавказские горы утопают в зелени в отличие от Крымских гор, которые сложены из таких же известковых пород. Но на Кавказе значительно больше гроз, и азотная кислота, которая образуется при грозах, взаимодействуя с известняками, превращает их в азотные удобрения. Вот и растут деревья казалось бы на совершенно голых скалах.

Благодаря новейшим технологиям нашей цивилизации свинец и так проник в нас в переносном и прямом смысле. Исследования показывают, что содержание свинца в телах людей 20 века в 1000 раз больше, чем его было в телах людей Средневековья. А в Париже, оказывается, был ещё дополнительный источник отравления. И действовал он восемь веков. Все эти яды стекали в реку Сену. Из неё попадали на виноградники и поля. С полей - в натуральное сено, затем в молоко и, в конечном счёте, в знаменитые сыры. А может и им, как и вину, свинец добавляет пикантных вкусовых качеств. Странными свойствами обладает свинец: от его присутствия стекло превращается в хрусталь, вино приобретает сладковатый привкус, а люди быстрее мрут и болеют психическими расстройствами.

Теперь о самом пожаре. Паспорт безопасности свинца предусматривает и такую ситуацию. Там рекомендовано тушить пожар пеной, сухими порошками и углекислотой. Можно применять и воду, но только в виде разбрызгивания, а не струёй. Не допускается при тушении пожара попадание сливов в канализации и водоёмы. Более того, обращено внимание на особую ядовитость продуктов горения. Температура плавления свинца 320 градусов по шкале Цельсия, а кипения - 600 градусов. При пожаре температура была значительно выше, значит в атмосфере вокруг горящего храма было много паров свинца. Но никто этим не озаботился...

Толпы народа стояли и молились за сохранение храма, при этом сами получая отравления в опасных дозах. И хорошо, что не нашлось пожарных вертолётов. Если б они сбросили воду на кипящий свинец, ядовитое облако накрыло бы весь Париж. Позже префектура Парижа предупредила жителей о свинцовом загрязнении. Но рекомендуемая ими влажная уборка, думаю, не даст ожидаемых результатов. Наиболее загрязнённые кварталы надо бы объявить зоной отчуждения, как это сделано в Чернобыле. А тем, кому дорого собственное здоровье и особенно здоровье детей, надо бы вообще покинуть отравленный город. И перебираться надо не на Запад, куда несёт свои воды Сена, а на Восток. При этом поинтересоваться: нет ли и там какой-нибудь древней святыни со свинцовыми кровлями.

Думаю, что властям и экологам необходимо срочно выявить аналогичные объекты и заменить их кровли хотя бы на жестяные. Это в России для крыш святынь не жалели золота, а в Европе обошлись ядовитым свинцом. Некоторые считают, что этот пожар - знаковое событие. А мне кажется, что это настоящая кара небесная за то, что власти никаких знаков, кроме денежных, уже не замечают. Тем не менее знаковое событие произошло в этом же храме 21 мая 2013 года.

Тогда французский публицист Доминик Веннер в знак протеста против легализации однополых браков покончил с собой прямо у алтаря храма. Так он надеялся «пробудить усыплённое сознание общества». И что? Да ничего!.. Власти продолжили процесс расчеловечения своих граждан. Думаю, и в этот раз ничего не изменится в лучшую сторону, поскольку все преклоняются только перед одной ценностью - деньгами. Даже миллионные пожертвования на ремонт храма, как поведала одна парижанка, являются просто пиаром миллиардеров. Поскольку в ответ на этот жест они получат налоговые льготы и успешно вернут эти деньги из бюджета страны. А может ещё и «заработают» на этом.

А вот простые люди, конечно, понесут свои кровные на восстановление своей национальной святыни с надеждой на справедливость, свободу, равенство и братство. А может это уже и не надежда, а результат отравления мозгов свинцовым ядом на протяжении восьми веков. Зато у туристов-экстремалов теперь есть выбор: ехать ли в Чернобыль или в Париж. Результат может быть одинаковым. Ведь свинцовое отравление, как и радиоактивное, совсем незаметно.