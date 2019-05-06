//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

"Убийца" Рима напал на Париж. Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

6 мая 2019, 08:50 [«Аргументы Недели», Юрий ДОЦЕНКО ]

"Убийца" Рима напал на Париж. Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля в Париже случился пожар. Загорелся Собор Парижской Богоматери. (Нотр-Дам-де-Пари). Из первых же сообщений стало известно, что чердак храма был деревянным, сплошь опутанный проводами. Для многих такая информация мало чего значила. Но я в Квебеке вплотную познакомился с отношением французов к прокладке проводов.

Их вид меня буквально шокировал: провода болтаются во всех направлениях, без всякой выкладки и креплений. Я сказал французам, что в России так «развесить сопли» не сможет даже самый плохой монтажник, и даже с самого большого бодуна. Профессиональное самоуважение не позволит ему так сделать. Я знал одного рабочего, который на предложение сделать по-быстрому, абы как, ответил, что для этого его надо переучивать. Собор  150 лет вообще не ремонтировался. Но за это время, конечно, в нем установили массу осветительных приборов, иллюминаций, сигнализаций, линий связи и систем управления. Представляю какой паутиной проводов был опутан чердак. Поэтому не мудрено было случиться короткому замыканию, которое и привело к пожару. Никаких чудес в этом не было. Чудом оказалось только то, что такой пожар с обрушением кровли обошёлся без жертв. А вот в Шри-Ланке неделей позже произошли теракты. Тоже в католических храмах, тоже с обрушением кровли. Только там погибло более 250 человек. Но от этого мир не содрогнулся, как от пожара в Нотр-Даме, хотя он  подлежит восстановлению. А вот погибшие прихожане, навсегда утраченные святыни Пальмиры и тысячи сгоревших ценнейших подлинников мировой культуры в библиотеке института научной информации по общественным наукам РАН РФ тоже как-то не слишком взволновали мировую общественность.

В общем умеют французы пиарить любые вещи и события. Это они придумали моду. А задумывались ли Вы, что это такое. Да это просто маркетинговый способ спихнуть свой товар одураченным покупателям. И покупают только по той причине, что в Париже сказали какого цвета в этом году должны быть шмотки, с какими пуговицами и какой высоты должны быть каблуки туфлей, даже если это уже опасно для ног. Даже наша прекраснейшая актриса Людмила Гурченко пала жертвой таких каблуков. Понимая масштабы пиар кампании, можно было бы и забыть об этом пожаре. Но когда я узнал, что кровля храма была изготовлена из свинцовых листов, то понял, что Францию постигло куда большее несчастье, чем обычный пожар необычного храма. По оценке организации по защите окружающей среды "Robin des Bois" в конструкциях храма было более 300 тонн свинца. Это очень много. Ведь недаром некоторые историки называют свинец «древним убийцей Рима». Они считают, что одним из факторов гибели Римской империи был свинец. Дело в том, что римляне изготавливали из свинца не только водопроводные трубы, но даже посуду. Они подметили, что вино, хранящееся в свинцовой посуде, приобретает пикантный сладковатый вкус и не столь подвержено скисанию. В результате отравления свинцом продолжительность жизни римских патрициев сократилась до 25 лет и многие из них страдали психическими заболеваниями.

 Для объективности своих суждений я заглянул в современный паспорт безопасности свинца. Там указано, что свинец-твёрдое вещество опасное для окружающей среды. Не предназначено для перевозки оптом. Храниться должно в сухом месте при температуре 15-25 градусов Цельсия. Особо токсично для водной флоры и фауны. Является отравляющим веществом. Накапливается в мозге, печени, почках и костях. Особо опасен для детей. Наиболее токсичны нитраты свинца. Они обладает канцерогенностью и могут вызывать даже генетические нарушения. Вот такими свойствами обладал святой храм-гордость Франции.

Построен Нотр-Дам был с 1163 по 1345 год, и с тех пор (вот уже почти 800 лет) 300 тонн свинца постоянно отравляли Париж и воды реки Сены. Летом он нагревался выше допустимых температур 15-25 градусов, и в результате взаимодействия с различными газами атмосферы Парижа, на его поверхности образовывались более токсичные соли, в том числе и самый токсичный-нитрат свинца. Он получался от контакта свинца с дождевыми водами в период гроз. Дело в том, что при грозовых разрядах атмосферный азот, взаимодействуя с озоном, образует азотную кислоту. Кстати, по этой же причине Кавказские горы утопают в зелени в отличие от Крымских гор, которые сложены из таких же известковых пород. Но на Кавказе значительно больше гроз, и азотная кислота, которая образуется при грозах, взаимодействуя с известняками, превращает их в азотные удобрения. Вот и растут деревья казалось бы на совершенно голых скалах.

Благодаря новейшим технологиям нашей цивилизации свинец и так  проник в нас в переносном и прямом смысле. Исследования показывают, что содержание свинца в телах людей 20 века в 1000 раз больше, чем его было в телах людей Средневековья. А в Париже, оказывается, был ещё дополнительный источник отравления. И действовал он восемь веков. Все эти яды стекали в реку Сену. Из неё попадали на виноградники и поля. С полей - в натуральное сено, затем в молоко и, в конечном счёте, в знаменитые сыры. А может и им, как и вину, свинец добавляет пикантных вкусовых качеств. Странными свойствами обладает свинец: от его присутствия стекло превращается в хрусталь, вино приобретает сладковатый привкус, а люди быстрее мрут и болеют психическими расстройствами.

Теперь о самом пожаре. Паспорт безопасности свинца предусматривает и такую ситуацию. Там рекомендовано тушить пожар пеной, сухими порошками и углекислотой. Можно применять и воду, но только в виде разбрызгивания, а не струёй. Не допускается при тушении пожара попадание сливов в канализации и водоёмы. Более того, обращено внимание на особую ядовитость продуктов горения. Температура плавления свинца 320 градусов по шкале Цельсия, а кипения - 600 градусов. При пожаре температура была значительно выше, значит в атмосфере вокруг горящего храма было много паров свинца. Но никто этим не озаботился...

Толпы народа стояли и молились за сохранение храма, при этом сами получая отравления в опасных дозах. И хорошо, что не нашлось пожарных вертолётов. Если б они сбросили воду на кипящий свинец, ядовитое облако накрыло бы весь Париж. Позже префектура Парижа предупредила жителей о свинцовом загрязнении. Но рекомендуемая ими влажная уборка, думаю, не даст ожидаемых результатов. Наиболее загрязнённые кварталы надо бы объявить зоной отчуждения, как это сделано в Чернобыле. А тем, кому дорого собственное здоровье и особенно здоровье детей, надо бы вообще покинуть отравленный город. И перебираться надо не на Запад, куда несёт свои воды Сена, а на Восток. При этом поинтересоваться: нет ли и там какой-нибудь древней святыни со свинцовыми кровлями.

Думаю, что властям и экологам необходимо срочно выявить аналогичные объекты и заменить их кровли хотя бы на жестяные. Это в России для крыш святынь не жалели золота, а в Европе обошлись ядовитым свинцом. Некоторые считают, что этот пожар - знаковое событие. А мне кажется, что это настоящая кара небесная за то, что власти никаких знаков, кроме денежных, уже не замечают. Тем не менее знаковое событие произошло в этом же храме 21 мая 2013 года.

Тогда французский публицист Доминик Веннер в знак протеста против легализации однополых браков покончил с собой прямо у алтаря храма. Так он надеялся «пробудить усыплённое сознание общества». И что? Да ничего!.. Власти продолжили процесс расчеловечения своих граждан. Думаю, и в этот раз ничего не изменится в лучшую сторону, поскольку все  преклоняются только перед одной ценностью - деньгами. Даже миллионные пожертвования на ремонт храма, как поведала одна парижанка, являются просто пиаром миллиардеров. Поскольку в ответ на этот жест они получат налоговые льготы и успешно вернут эти деньги из бюджета страны. А может ещё и «заработают» на этом.

А вот простые люди, конечно, понесут свои кровные на восстановление своей национальной святыни с надеждой на справедливость, свободу, равенство и братство. А может это уже и не надежда, а результат отравления мозгов свинцовым ядом на протяжении восьми веков. Зато у туристов-экстремалов теперь есть выбор: ехать ли в Чернобыль или в Париж. Результат может быть одинаковым. Ведь свинцовое отравление, как и радиоактивное, совсем незаметно. 

                              

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Любопытный турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях и чудом выжил

Любопытный турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях и чудом выжил

В СМИ появилась информация об инциденте в Национальном парке Гавайских вулканов. Согласно последним данным осведомленных источников, любопытный турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа.

//В мире

Руслан Бальбек прокомментировал мнение украинского депутата о том, что объединяет русских и украинцев

Руслан Бальбек прокомментировал мнение украинского депутата о том, что объединяет русских и украинцев

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек оценил мнение депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о том, что объединяет русских и украинцев.

//В мире

Зеленский продолжит курс Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, - сообщили в штабе

Зеленский продолжит курс Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, - сообщили в штабе

Представитель штаба Зеленского заявил , что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, это не должно быть никаким сюрпризом.

//В мире

В Раде назвали "печальный факт" о Зеленском

В Раде назвали "печальный факт" о Зеленском

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать на посту президента для экономики и жителей Донбасса. По его словам, это печальный факт для государства.

//Политика

На Украине предложили «обезлюдить Донбасс», а затем «приняться за сепаратистов»

На Украине предложили «обезлюдить Донбасс», а затем «приняться за сепаратистов»

Экс-глава нацбатальона «Донбасс» и депутат Верховной рады Семен Семченко заявил, что власти должны «обезлюдить Донбасс», а затем разобраться с находящимися там «сепаратистами».

//Новости СМИ2

//В мире

Спикер Сейма Латвии: «Слишком много неравенства в нашей стране»

Спикер Сейма Латвии: «Слишком много неравенства в нашей стране»

В день восстановления независимости Латвии, который отмечали 4 мая, прошло торжественное заседание в Сейме Латвии. Председатель парламента Инара Мурниеце выступила с яркой речью.

//Шоу-бизнес

Роберт Де Ниро хочет навсегда забыть про Трампа

Роберт Де Ниро хочет навсегда забыть про Трампа

Знаменитый голливудский актёр Роберт Де Ниро рассказал журналистам, что мечтает жить в мире без Трампа. По его словам, из этого даже может получиться неплохой сюжет для фильма.

//Шоу-бизнес

Киркоров предложил Бузовой поехать на Евровидение

Киркоров предложил Бузовой поехать на Евровидение

Филипп Киркоров предложил Ольге Бузовой в этом году поехать на Евровидение в Израиль, но не как конкурсантке, а как талисману. По мнению Киркорова, она может принести удачу Сергею Лазареву.

//Шоу-бизнес

"Я борюсь с эйджизмом", - посетовала на дискриминацию по возрасту 60-летняя Мадонна

"Я борюсь с эйджизмом", - посетовала на дискриминацию по возрасту 60-летняя Мадонна

60-летняя американская знаменитая певица Мадонна 25 апреля выпустила первый клип за четыре года и рассказала, что ей приходится бороться с эйджизмом - дискриминацией по возрасту.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Анджелина Джоли призналась, что у нее было частично парализовано лицо

Анджелина Джоли призналась, что у нее было частично парализовано лицо

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли поразила поклонников неожиданным признанием о своем недуге. Согласно последней информации, у признанной красотки частично парализовано лицо.

//Общество

В Москве мужчина с ранениями найден около станции метро «Пионерская»

В Москве мужчина с ранениями найден около станции метро «Пионерская»

В Москве поздним вечером в воскресенье, 5 мая, мужчину с колото-резаным ранением груди обнаружили у станции метро «Пионерская» Филевской линии метрополитена. Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию.

//Общество

"Аэрофлот" опубликовал список госпитализированных после катастрофы "Суперджета" в Шереметьево

"Аэрофлот" опубликовал список госпитализированных после катастрофы "Суперджета" в Шереметьево

Пятеро человек, находившиеся 5 мая на борту самолета "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" госпитализированы после инцидента в московском аэропорту Шереметьево. У пострадавших - ожоги и отравления продуктами горения.

//Хайтек

Робот-автоинспектор заступит на службу по охране порядка на дорогах

Робот-автоинспектор заступит на службу по охране порядка на дорогах

Американский инженер Рюбен Брюер представил публике своё изобретение в виде робота, который может останавливать транспортные средства и помогать сотруднику полиции проверять документы. Также робот может проводить осмотр автомобиля и даже выставлять препятствия на дороге.

//Культура

Режиссер Тимофей Жалнин: Как мы ошибаемся, когда, идя на компромисс, думаем, что проскочим…

Режиссер Тимофей Жалнин: Как мы ошибаемся, когда, идя на компромисс, думаем, что проскочим…

Премьера драмы Тимофея Жалнина «Двое» состоялась в конкурсе дебютов на «Кинотавре-2018». Жесткая история выяснения взаимоотношений молодой пары на фоне полной опасностей тайги, сравнимой с микромиром, из которого они сбежали, по-настоящему будоражит зрителей

//В мире

"Убийца" Рима напал на Париж. Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

"Убийца" Рима напал на Париж. Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля в Париже случился пожар. Загорелся Собор Парижской Богоматери. (Нотр-Дам-де-Пари). Из первых же сообщений стало известно, что чердак храма был деревянным, сплошь опутанный проводами. Для многих такая информация мало чего значила. Но я в Квебеке вплотную познакомился с отношением французов к прокладке проводов.

//В мире

В США оценили возможность новой встречи Путина и Трампа

В США оценили возможность новой встречи Путина и Трампа

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео ответил на вопрос, возможна ли встреча между президентов РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его мнению, пока сложно сказать что-то конкретное.

//Общество

Житель Сахалина нашел на свалке пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны

Житель Сахалина нашел на свалке пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны

Житель Сахалина нашел на свалке недалеко от Южно-Сахалинска пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны. В числе найденных наград — Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени.

//Общество

Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе с "Суперджетом", которая произошла накануне вечером. По его словам, он следит за всеми событиями трагедии в аэропорту Шереметьево.

//Общество

В Шереметьево 6 мая утром 78 рейсов задерживается из-за катастрофы "Суперджета"

В Шереметьево 6 мая утром 78 рейсов задерживается из-за катастрофы "Суперджета"

В Шереметьево в понедельник, 6 мая, утром 78 рейсов задерживается из-за катастрофы "Суперджета", которая произошла 5 мая. По данным "Яндекс.Расписание", по несколько рейсов задерживаются в Домодедово и Внуково.

//Общество

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия с самолётом «Суперджет», выполнявшим рейс SU1492 Москва — Мурманск.

//Общество

Аэропорт Шереметьево вернулся к привычному графику работы после катастрофы SSJ-100

Аэропорт Шереметьево вернулся к привычному графику работы после катастрофы SSJ-100

Аэропорт "Шереметьево" постепенно восстанавливает свой режим работы после катастрофы с "Суперджетом", которая произошла накануне вечером. Как сообщает источник, возобновились полёты рейсов из Москвы в Мурманск.

//В мире

"Украина — это государство украинцев, объединенных единой «мовой»", - заявил депутат Рады Николай Княжицкий

"Украина — это государство украинцев, объединенных единой «мовой»", - заявил депутат Рады Николай Княжицкий

Руководитель комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил о необходимости создать сильное государство на основе единого государственного языка.

//Общество

В Шереметьево в результате катастрофы "Суперджета" погиб гражданин США

В Шереметьево в результате катастрофы "Суперджета" погиб гражданин США

В московском аэропорту "Шереметьево" в результате катастрофы пассажирского самолета "Суперджета" (Sukhoi Superjet 100) авиакомпании "Аэрофлот" погиб гражданин США. Самолет загорелся при аварийной посадке.

//Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Филиппин

Землетрясение произошло у берегов Филиппин

Недалеко от берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным ведомства, первые подземные толчки зафиксированы в понедельник утром по московскому времени.

//Общество

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе SSJ в аэропорту Шереметьево

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе SSJ в аэропорту Шереметьево

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета "Суперджет" ( SSJ100) в аэропорту Шереметьево. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

//Общество

В Сети появился список погибших пассажиров сгоревшего лайнера в Шереметьево, имена выживших публикует авиакомпания

В Сети появился список погибших пассажиров сгоревшего лайнера в Шереметьево, имена выживших публикует авиакомпания

//Общество

Хамон и пармезан братьев из "Мираторга" или когда связи с властью помогают построить бизнес, а ума не прибавляют

Хамон и пармезан братьев из "Мираторга" или когда связи с властью помогают построить бизнес, а ума не прибавляют

После слов главы «Мираторга» Линника о хамоне и пармезане, которые не стоит есть россиянам, если они не могут летать за границу, пользователи решили объявить бойкот продукции компании

//Новости партнеров

//Общество

41 человек погиб при смертельной посадке "Суперджета" в Шереметьево

41 человек погиб при смертельной посадке "Суперджета" в Шереметьево

Это происшествие уже окрестили "смертельной посадкой". Из 78 пассажиров сгоревшего "Суперджета" в Шереметьево выжили 37 человек, 41 погибли, среди них двое детей. Эти данные подтверждает СК России

//Общество

Ролик из горящего самолета. Пассажиры сняли видео из салона "Суперджета" во время посадки. На борту паника

Ролик из горящего самолета. Пассажиры сняли видео из салона "Суперджета" во время посадки. На борту паника

Пассажиры сняли видео из салона горящего самолета "Суперджет"в момент посадки в аэропорту Шереметьево. Слышно, что в салоне лайнера крики и паника, а по правому борту полыхает столб пламени.

//Общество

В Мурманске пообещали поддержку всем пострадавшим при пожаре в Шереметьево

В Мурманске пообещали поддержку всем пострадавшим при пожаре в Шереметьево

В Мурманске психологи ведут работу с родственниками пассажиров рейса Москва-Мурманск, который совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

//Общество

Аэрофлот оплатит перелёт в Москву родственникам пострадавших при пожаре

Аэрофлот оплатит перелёт в Москву родственникам пострадавших при пожаре

В компании Аэрофлот заявили, что перевезут в Москву родственников всех пострадавших при пожаре в самолёте SSJ100. Об этом рассказал пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

//Общество

Осторожно, "Суперджет". Российский лайнер поражает своей статистикой, или почему от него отказываются иностранцы

Осторожно, "Суперджет". Российский лайнер поражает своей статистикой, или почему от него отказываются иностранцы

Российский "Суперджет" поражает своей статистикой. Согласно данным Минтранса, большую часть времени эти самолёты проводят в ремонтных мастерских. Так, например, на конец 2018 года из всех SSJ не сломались только 54% машин.

//Происшествия

В НИИ Вишневского рассказали о пострадавших при пожаре в Шереметьево

В НИИ Вишневского рассказали о пострадавших при пожаре в Шереметьево

В НИИ Вишневского рассказали о троих пострадавших в результате трагедии в столичном аэропорту Шереметьево. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот вернулся в аэропорт спустя 28 минут полёта из-за возгорания.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Эксперт высказал сомнения касательно того, что причиной возгорания самолёта мог стать удар молнии. По словам Вадима Лукашевича, современные самолёты снабжены особой системой.

//Общество

СК подтвердил информацию о 13 погибших, среди которых двое детей. Списки пассажиров самолета уже публикуют в Сети

СК подтвердил информацию о 13 погибших, среди которых двое детей. Списки пассажиров самолета уже публикуют в Сети

В Сети опубликованы списки пассажиров "Суперджета", который сгорел в аэропорту Шереметьево. Следственный Комитет России официально подтверждает, что во время трагедии погибли 13 человек, двое из которых дети

//Происшествия

Загоревшийся самолёт Аэрофлота проходил техобслуживание в прошлом месяце

Загоревшийся самолёт Аэрофлота проходил техобслуживание в прошлом месяце

Загоревшийся самолёт компании Аэрофлот SSJ100, следовавший рейсом Москва-Мурманск, проходил техническое обслуживание в апреле этого года, сообщили в пресс-службе АО «ГСС».

//В мире

"Это же не сало", на Украине объявлена охота на шоколадные яйца

"Это же не сало", на Украине объявлена охота на шоколадные яйца

Мужчина попытался похитить шоколадные яйца «киндер-сюрприз» на 7 тысяч гривен в одном из торговых центров Киева. "Сладкого" вора задержала охрана зала. Надо сказать, что это не первая попытка похищения детского лакомства.

//Спорт

«Ростов» - «Краснодар» сыграли вничью

«Ростов» - «Краснодар» сыграли вничью

Сегодня, 5 мая «Ростов» на своем стадионе «Ростов - Арена» принял «Краснодар» в рамках 27-го тура чемпионата России. Арбитр матча Василий Казарцев (Санкт — Петербург).

//live

«Права человека» не защищают права русского человека!

«Права человека» не защищают права русского человека!

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы. О конце эпохи правозащитников размышляет доктор исторических наук, генерал-майор, Герой России Магомед ТОЛБОЕВ...

//Новости МирТесен

//Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата, устроившего стрельбу из автомата

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата, устроившего стрельбу из автомата

В отношении депутата Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после инцидента со стрельбой холостыми патронами из автомата вблизи жилого дома. Сам Ионин написал в соцсети, что готов нести ответственность за свои действия.

//Политика

Лавров: «Здравый смысл возобладает»

Лавров: «Здравый смысл возобладает»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как продвигается диалог между РФ и США. По его словам, есть надежда на то, что «здравый смысл возобладает».

//В мире

Журналист из Германии назвал Россию сверхдержавой и предрёк её сближение с Западом

Журналист из Германии назвал Россию сверхдержавой и предрёк её сближение с Западом

Немецкий журналист заявил, что в Германии снова начали считать Россию сверхдержавой. По его словам, рано или поздно Европе придётся пойти навстречу Российской Федерации.

//Общество

Агентства со ссылкой на медиков сообщают о 13-ти погибших на борту суперджета, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

Агентства со ссылкой на медиков сообщают о 13-ти погибших на борту суперджета, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

По предварительным данным, пожар на борту «Суперджета» начался из-за сбоя в одном из двигателей. Он отключился во время взлёта, после чего из него начало вырываться пламя, оно быстро распространялось.

//Общество

Очевидцы выложили видео и рассказали, как спасали пассажиров горящего в Шереметьево суперджета

Очевидцы выложили видео и рассказали, как спасали пассажиров горящего в Шереметьево суперджета

Очевидцы крушения суперджета в Шереметьево выложили в Сеть видело эвакуации пассажиров SU-1492 по надувным трапам. Момент "выстрела" трапа по правому борту запечатлен очевидцами.

//Авто

В Москве нашли самое медленное шоссе

В Москве нашли самое медленное шоссе

В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, какое московское шоссе можно считать самым медленным, а какое – самым быстрым. Разница в скорости между ними составляет около 26 км/ч.

//Общество

В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт

В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт

В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт. Лайнер «Аэрофлота», потерпевший крушение при посадке в аэропорту Шереметьево, направлялся в Мурманск из Москвы.

//Политика

В МИД сообщили, что в первую очередь должны решить Россия и США

В МИД сообщили, что в первую очередь должны решить Россия и США

В министерстве иностранных дел России рассказали, на каких первоочередных задачах необходимо сконцентрироваться России и Соединённым Штатам. По мнению замглавы российского МИД Сергея Рябкова, две страны должны заняться продлением договора СНВ-3.

//Политика

В Раде отметили, что прежние обещания Зеленского не совпадают с его нынешними действиями

В Раде отметили, что прежние обещания Зеленского не совпадают с его нынешними действиями

В Раде заметили, что после победы на президентских выборах заявления Владимира Зеленского в корне изменились. Вместо мира и стабильности новоизбранный президент теперь обещает агрессию и нетерпимость.

//Политика

На Украине обвинили Россию в кризисе Совета Европы

На Украине обвинили Россию в кризисе Совета Европы

На Украине в министерстве иностранных дел заявили, что Совет Европы к своему 70-летию оказался в кризисном состоянии из-за действий Российской Федерации. СЕ отмечает 70 лет со дня своего основания 5 мая.

//Общество

В России из-за пожаров запретят алкоголь

В России из-за пожаров запретят алкоголь

В Кургане и нескольких районах Курганской области власти временно запретят продажу алкоголя. Такие меры будут приняты из-за высокой пожароопасности в регионе, рассказали в администрации города.

//Шоу-бизнес

"Гарик, ты - не Бульдог. Ты - Жалкая Собака Харламов", обратилась скандальная блогерша к популярному комику

"Гарик, ты - не Бульдог. Ты - Жалкая Собака Харламов", обратилась скандальная блогерша к популярному комику

Таблоиды дано обсуждают семейные отношения Гарика Харламова и Кристины Асмус. Актриса флиртует направо и налево, Бульдог оправдывается в Сети, "а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо"...

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Осторожно, "Суперджет". Российский лайнер поражает своей статистикой, или почему от него отказываются иностранцы
2

В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт
3

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии
4

"Гарик, ты - не Бульдог. Ты - Жалкая Собака Харламов", обратилась скандальная блогерша к популярному комику
5

Ролик из горящего самолета. Пассажиры сняли видео из салона "Суперджета" во время посадки. На борту паника

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры