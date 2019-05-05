"Это же не сало", мужчина похитил шоколадные яйца на 7 тысяч гривен в торговорм центре Киева

Мужчина попытался похитить шоколадные яйца «киндер-сюрприз» на 7 тысяч гривен в одном из торговых центров Киева. "Сладкого" вора задержала охрана зала. Надо сказать, что это не первая попытка похищения детского лакомства.

На Украине похоже прямо-таки открыта охота на эти шоколадки. Совсем недавно в столице Украины еще один мужчина попытался похитить сладости из столичного супермаркета "Ашан". Сделать это помешала охрана. А в прошлом году уже в Одессе полиция задержали 31-летнего мужчину, который похитил из супермаркета около 100 шоколадных яиц на 3 тысячи гривен. Сладкоежку задержала полиция прямо на парковке перед ТЦ. А вот в Львове похитительницей сладких яиц оказалась дама. Она почти вынесла 220 «киндеров», но была доставлена в отделение полиции.

Не понятно, что за странная любовь украинцев к детским шоколадкам, недоумевают в сети, «это же не сало». Но предполагают, что первым указом Владимира Зеленского на посту президента страны будет введение уголовного наказания за кражу шоколадных яиц.