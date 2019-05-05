Журналист из Германии назвал Россию сверхдержавой и предрёк её сближение с Западом

Немецкий журналист заявил, что в Германии снова начали считать Россию сверхдержавой. По его словам, рано или поздно Европе придётся пойти навстречу Российской Федерации.

«Россия снова стала Россией. Это сверхдержава двух континентов, огромная евразийская империя с обширной сферой интересов, простирающихся от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплот православия, Третий Рим», - считает журналист Михаэль Штюрмер.

Он подчеркнул, что у Европы ранее уже было несколько возможностей сблизиться с Россией, но европейское сообщество их отвергло. Штюрмер уверен, что Запад в конечном счёте пойдёт навстречу РФ, передаёт "Российская газета". Журналист отметил, что чем раньше это произойдёт, тем будет лучше.