Экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк заявил, что ветеранов Великой Отечественной войны, которые совершали "преступления против человечества" надо судить "как во всех нормальных странах".

Бывший депутат отметил, что с желто-голубым флагом воевала Украинская повстанческая армия (запрещённая в России организация).

"Наша война закончилась 24 августа 1991 года. Война не закончилась ни в мае 1945 года, ни 1 сентября 1945 года. Война для нас не закончилась, пока мы не получили снова желто-голубой государственный флаг и герб", - передаёт телеканал "Звезда" слова политика со ссылкой на украинские источники.

Сиротюк добавил, что "преступления против человечества" в нормальных странах преследуют по закону, а не прощают, "примиряясь со злом".