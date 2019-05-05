Меган Маркл могут принудительно отправить в клинику

Врачи настоятельно рекомендуют герцогине Сассекской отказаться от идеи рожать дома и согласиться на искусственные роды под присмотром специалистов в больнице. По мнению акушеров, у Меган Маркл могут начаться осложнения.

Возле дома Меган Маркл заметили «скорую» и вертолёт

Беременность Меган Маркл затянулась, что вызывает серьезные опасения у докторов. Специалисты отмечают, что в её возрасте первые роды часто могут проходить со сложностями, передаёт МК. Герцогиню Сассекскую уже начали готовить к искусственным родам.

«Если роды не начнутся в течение следующих 48 часов, вероятно, что она родит в больнице Фримли Парк в Суррее», - заявили в Daily Mail.