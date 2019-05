Дмитрий Рогозин призвал экс-главкома НАТО, предложившего запретить россиянам въезд в США, прекратить разжигать русофобию

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса прекратить разжигать русофобию.

Бывший главком НАТО предлагает не впускать россиян в США

"Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях", - написал Рогозин в Твиттер на английском языке. ("My friendly advice to you, James, would be the following: it is time to stop inflaming Russophobia and aggravating the situation in our bilateral relations").

Как подчеркнул Рогозин, "партнерство между Россией и США важно для всего мира".

Джеймс Ставридис предложил вводить ограничительные меры против России, в том числе запретить въезд россиянам в Соединённые Штаты.