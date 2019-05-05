Мадуро призвал готовится к атаке военных США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы Республики готовится защищать страну в случае вторжения Соединённых Штатов. Глава государства отметил, что армия должна быть более сплоченной, чем когда-либо.

"Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю", - передаёт слова Мадуро телеканал RT.

Мадуро добавиМадуро, США, Венесуэла л, что Венесуэла не слабая и не беспомощная страна, а наоборот государство, имеющее мощные боливарианские вооруженные силы. По его словам, Вашингтон пытается осуществить заговор, чтобы уничтожить и разделить изнутри военных на два лагеря, с помощью группы предателей.

Напомним, что накануне в Каракасе была попытка произвести переворот, когда незаконно провозглашенный президент Хуан Гуайдо пытался взять под контроль страну с использованием военных.