Мадуро призвал готовится к атаке военных США
5 мая 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы Республики готовится защищать страну в случае вторжения Соединённых Штатов. Глава государства отметил, что армия должна быть более сплоченной, чем когда-либо.
"Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю", - передаёт слова Мадуро телеканал RT.
Мадуро добавиМадуро, США, Венесуэла л, что Венесуэла не слабая и не беспомощная страна, а наоборот государство, имеющее мощные боливарианские вооруженные силы. По его словам, Вашингтон пытается осуществить заговор, чтобы уничтожить и разделить изнутри военных на два лагеря, с помощью группы предателей.
Напомним, что накануне в Каракасе была попытка произвести переворот, когда незаконно провозглашенный президент Хуан Гуайдо пытался взять под контроль страну с использованием военных.