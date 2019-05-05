При выходе России из Совета Европы россияне лишатся возможности подавать жалобы в ЕСПЧ

При выходе России из Совета Европы россияне лишатся возможности подавать жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский рассказал, что Россия прорабатывает вопрос о выходе из организации и Европейской конвенции по правам человека. 5 мая исполняется 70 лет со дня основания Совета Европы.

По оценке Солтановского, "большим достижением является общеевропейский механизм обеспечения прав человека, который позволяет гражданам рассчитывать на равную защиту своих прав во всех странах Совета Европы".

Но сейчас Совет Европы "переживает глубокий финансовый и институциональный кризис, причинами которого стало размывание в современных международных отношениях принципа суверенного равенства государств", - сообщает РИА Новости.

Солтановский рассказал, что во всех органах Совета Европы, кроме ПАСЕ, ведется конструктивное сотрудничество. Россия два года не платит взносы. Совет Европы решит судьбу России в июне.