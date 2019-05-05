В армии ДНР выступили с экстренным заявлением о бое с украинскими разведчиками

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение между военными ДНР и диверсионно-разведывательной группой Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции непризнанной республики.

Как рассказал спикер ведомства Эдуард Басурин, в результате перестрелки диверсанты бежали, бросив своего раненого сослуживца на месте боя. Медики ДНР оказали украинскому военному помощь, однако спасти его не смогли. Кроме того, группа потеряла до трех человек ранеными, отметил Басурин.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Народной милиции ЛНР озвучили потери армии Украины с момента начала операции Объединенных сил в Донбассе.