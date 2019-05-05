Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военной армии продолжать наносить массированные удары по террористическим целям Газа. Премьер-министр принял такие меры в связи с обстрелом Израиля.

Израиль нанес около сотни авиаударов по сектору Газа

"Сегодня утром я дал указание Армии обороны Израиля продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа, а также направить к границе...бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту. Мы действуем и продолжим действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля", - сообщили в пресс-службе министра ТАСС.

Нетаньяху добавил, что ХАМАС несёт ответственность не только за свои действия, но и за действия "Исламского джихада" (запрещённая в России организация). По его словам, он "заплатит очень высокую цену".

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 мая, радикалы из сектора Газа запустили по Израилю уже около 200 ракет.