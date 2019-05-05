СМИ выявили причины увольнения министра обороны Великобритании

Английские издания активно обсуждают отставку главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона и пытаются найти скрытые причины. Так, по данным одного источника, причиной увольнения может быть высказывание Уильямсона о болезни премьера Терезы Мэй и стремление направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом.

Тереза Мэй назначила нового министра обороны

Сообщается, что Уильямсон в личных беседах с коллегами обсуждал заболевание Мэй, отмечая, что из-за диабета женщина не справляется с должностными обязанностями премьера и ей стоит покинуть свой пост, - говорится в издании "Sunday Times".

По данным издания, Мэй узнала об высказываниях министра за две недели до его увольнения. Сам Уильямсон своей вины не признаёт.

Ещё одна из причин, которая подорвала доверие премьера Великобритании к главе Минобороны, это его желание направить войска за рубеж для выполнения спецопераций, которые могли привести к военному конфликту. Как сообщает издание, Уильямсон пытался найти любые оправдания его поступку, вплоть до официального признания, что все его усилия направлены на стратегию Мэй по поддержанию мира.