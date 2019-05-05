В воскресенье, 5 мая, во время своего путешествия в Софию Папа Римский Франциск подтвердил своё желание посетить Россию. По его словам, место, в котором сегодня проходит его апостольский визит, "географический" очень близка к РФ.

"Я должен заехать", - в шутливой форме высказался понтифик корреспонденту ТАСС.

Напомним, что ранее Папа Римский уже выражал желание приехать в Россию. Также в феврале 2016 года глава РПЦ Патриарх Кирилл и Франциск проводили встречу на Кубе. По словам Патриарха, они обсудили множество важных для обеих церквей вопросов и смогли почувствовать ответственность за их будущее.