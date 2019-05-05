Экс-глава МИД Германии заявил о недоверии США в вопросе военной защиты от России

Вице-канцлер, бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил создать специальный фонд, в котором не будет США, и самостоятельно защищать Прибалтику и Польшу от России.

Немецкий политик высказал мнение о том, что мировой порядок, который существовал со времен Второй мировой войны, был очень удобным для немцев - они могли делать то, что им было нужно, а остальные вопросы решали США и Франция. Но, по словам Габриэля, произошли изменения в мире.

Он отметил, что в течение последних лет США перекладывают свою ответственность на Европу, а Дональд Трамп вообще ставит под сомнение пятую статью устава НАТО о коллективной обороне. "В ней говорится о том, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на весь альянс.", - напомнил Габриэль. Политик высказал мнение, что в связи с этим Европа не может доверять США в вопросе военной защиты от России.

Вице-канцлер ФРГ рассказал в интервью газете Svenska Dagbladet, что фонд может быть создан и не под эгидой НАТО. И тогда у Германии будет большая доля ответственности за безопасность стран бывшего Варшавского договора.