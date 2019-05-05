Руслан Бальбек прокомментировал мнение украинского депутата о том, что объединяет русских и украинцев

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек оценил мнение депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича о том, что объединяет русских и украинцев. Шуфрич ранее высказался после заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского об общей границе России и Украины. Нардеп считает, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.

Украинцы для нас будут всегда братьями, - отметили в Госдуме

Руслан Бальбек убежден, что Россия и Украина — "не просто братский народ, а единое целое", - передает RT. По мнению депутата Госдумы, сейчас "заявления украинских политиков о настоящей совместной истории России и Украины — это свидетельство тупикового пути официального Киева, направленного на разобщение двух братских народов".

"Сейчас для официального Киева подобные заявления — это как надрезы скальпелем: рана небольшая, но кровь вытекает", — сказал он.

После выборов на Украине несколько нардепов сделали заявления по поводу "общего народов Украины и России", "о братском народе".