Медведчук: Зеленский должен налаживать отношения с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что новоизбранный президент Украины должен первым делом наладить взаимоотношения с Россией.

"Это Украине надо, это Зеленскому надо, это Зеленский должен налаживать отношения, по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого, а не Москве думать, как это делать", - передаёт слова политика РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Медведчук отметил, что в России навряд ли кто-то переживает или беспокоится насколько "простым" или "сложным" будут будущие взаимоотношения с Украиной при новом главе государства.