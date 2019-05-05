В Афганистане ликвидировали главаря террористической группировки

Глава МВД Афганистана сообщил, что минувшей ночью местная спецгруппа ликвидировала руководившего деятельностью террористов на севере Афганистана и в Центральной Азии главаря террористической группировки ИГ (запрещённая в России организация). Сообщается, что было изъято оружие и военное снаряжение.

В ведомстве уточнили, что лидером террористической группировки является Муфти Узбек. По данным источника, он координировал деятельность боевиков в северных частях Афганистана и участвовал в организации терактов, - сообщает РИА Новости со ссылкой на Khaama Press.

Как сообщает агентство, он занимался покупкой снаряжения и предоставлял финансовые средства на реализацию терактов в Центральной Азии.

Помимо этого в ходе спецоперации были ликвидированы около трёх боевиков в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.