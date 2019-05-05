Спикер Сейма Латвии: «Слишком много неравенства в нашей стране»

В день восстановления независимости Латвии, который отмечали 4 мая, прошло торжественное заседание в Сейме Латвии. Председатель парламента Инара Мурниеце выступила с яркой речью.

Г-жа Мурниеце отметила, что для латвийцев этот праздник является памятным днем возрождения народа. 4 мая 1990 года в ходе исторического голосования была восстановлена независимость Латвии. И 50 лет оккупации в этот день закончилось. Так начала свое выступление спикер Сейма.

Далее, г-да председатель парламента затронула тему неравенства в латвийском обществе.

«Слишком много неравенства в нашей стране, масштабы которой позволяют управлять ею гораздо лучше. Управлять так, чтобы все чувствовали себя счастливыми. Равные возможности – один из основных принципов демократического, правового, социально ответственного государства. Это касается социальной защиты, здравоохранения, образования, любых общественных благ. Политическая цель государства – сделать Латвию более процветающей страной. Мы должны приложить больше усилий, чтобы сделать людей более зажиточными, обеспечить им равные возможности и справедливость. Чтобы мы ни предпринимали – совершенствовали здравоохранение, планировали развитие народного хозяйства – мы должны стремиться сделать Латвию более процветающей и справедливой».

Г-жа Мурниеце отметила, что правительству в ближайшие четыре года предстоит решить ряд вопросов: уменьшение неравенства, борьба с коррупцией, порядок финансовой системы, поддержка семей с детьми.