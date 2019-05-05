Латвия: работорговля граждан из Таджикистана

В Латвии зафиксирован первый случай, когда граждане Таджикистана признаны жертвами торговли людьми.

Нет большого секрета, что граждане третьих стран все чаще пытаются искать работу в Латвии. Официально устроится на работу у некоторых получается, но есть те, которые вынуждены за гроши выполнять все прихоти «хозяев».

В истории независимой Латвии был констатирован первый случай, когда граждане Таджикистана признаны жертвами торговли людьми.

Как все выяснилось?

Происходящее открылось, когда практически изможденные люди обратились за помощью в Государственную инспекцию труда. Жертвы – мужчины из Таджикистана в возрасте 40-50 лет. Они трудились в строительной области. У них имелись трудовые договоры, но работодатель не выполнял свои обязательства.

Когда Государственная инспекция труда расследовала данную ситуацию, то выяснилось, что граждане Таджикистана проработали в Латвии четыре месяца. Состояние людей было плачевным. Инспекция труда немедленно подключила к этой ситуации МВД.

Как комментируют эту ситуацию официальные органы Латвии?

Ласма Стабиня, координатор МВД по вопросам предотвращения торговли людьми: «Все пострадавшие полностью отвечают критериям торговли людьми: им не платили, жили впроголодь и оставались беспомощными в чужой стране. Они не знают свои права на территории Латвии и не могут вернуться на родину. Это первый случай, когда происходит торговля людьми».

Всего было 19 граждан Таджикистана, но трое уже вернулись на родину. Другие получают социальную помощь и поддержку от государства.

Как удалось выяснить, что люди проживали в комнате по три человека. На троих, при проверке, было найдено восемь картофелин и две луковицы. Холодильник был совершенно пустой. Работодатель даже и не думал приносить им еды. Некоторые были истощены и им потребовалась медицинская помощь.

Ситуация с нелегальными иммигрантами в Латвии обострилась еще в 2015 году. Государственная пограничная служба и Государственная инспекция труда каждую неделю выявляет нелегалов.

Лично в Риге за последние месяцы были пойманы 370 иммигрантов без разрешения на работу. В большинстве- граждане Молдовы, Украины, которые могут приехать в Латвию без виз.

Больше всего иммигрантов ищут себе работу в строительстве, общепите, перевозке грузов. Если же с документами все в порядке, то власти не высылают их из Латвии, а штрафуют. К работодателям тоже применяется штраф: суммы от 140 до 700 евро.