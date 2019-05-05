Делегация США отметила полную интеграцию Крыма в Россию

Международная группа общественных деятелей посетила Крым, и член делегации из США Джо Макинтаер сделал важное заявление. По его мнению, жители Крыма определили свое будущее в составе Российской Федерации, и Крым в настоящее время интегрировался в Россию как полноценный регион.

С пятидневным визитом в Крым прибыли 20 общественных деятелей из США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.

Макинтаер сообщил, что в США не поступает "взвешенная информация" о ситуации в Крыму, поэтому общественность не знает, какая ситуация на самом деле, - передает РИА Новости.

После визит в Крым американский общественный деятель Джо Макинтаер сделал вывод: "Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое".

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.