Бывший главком НАТО предлагает не впускать россиян в США

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил вводить ограничительные меры против России, в том числе запретить въезд россиянам в Соединённые Штаты.

"Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы - и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов", - написал адмирал в своей статье для издания "Time".

Экс-главком НАТО считает, что нынешние санкции стали слишком слабыми и незаметными для лидера российского государства Владимира Путина. По его мнению, стоит ожесточить ограничительные меры и предлагает охватить не только бизнес и экономику, а также культурную и научную часть страны, вплоть до запрета въезда россиян независимо от причины приезда.

Адмирал добавил, что не думает, что такие меры слишком чрезмерные против России, потому что они нагло вмешивались в дела США. Ставридис отметил, что "доклад Мюллера" полностью это доказывает.

По его словам, это только начало в расследовании вмешательства России и ее роли в избрании президентом Дональда Трампа. Он пообещал, что страна продолжит вести тщательную работу по противостоянию России.