ВСУ 7 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР, повреждены несколько жилых домов

Украинские силовики семь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), районы населенных пунктов Фрунзе, Золотое-5, Калиновка, Нижнее Лозовое, Калиново, Желобок.

В результате обстрела в населенном пункте Золотое-5 разрушены два жилых дома и дворовая постройка.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что военные ВСУ при обстреле применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. О раненных в результате обстрела не сообщается.

1 мая в Луганске обнародовали потери армии Украины с момента начала ООС в Донбассе.