ВСУ 7 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР, повреждены несколько жилых домов
5 мая 2019, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики семь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), районы населенных пунктов Фрунзе, Золотое-5, Калиновка, Нижнее Лозовое, Калиново, Желобок.
В результате обстрела в населенном пункте Золотое-5 разрушены два жилых дома и дворовая постройка.
В Народной милиции ЛНР сообщили, что военные ВСУ при обстреле применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. О раненных в результате обстрела не сообщается.
1 мая в Луганске обнародовали потери армии Украины с момента начала ООС в Донбассе.