"На словах - огромный потенциал. На деле - бесконечные угрозы", - высказался Пушков о словах Трампа по России

Президент США Дональд Трамп заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, но в действительности совсем другое - от Америки идут "угрозы, выпады и враждебные действия".

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа после его переговоров по телефону с Владимиром Путиным. Американский президент выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания отношений между Вашингтоном и Москвой.

Член Совета Федерации Алексей Пушков убежден: между тем, что говорит Трамп, и тем, что делает его администрация в отношении России, имеется огромный разрыв.

"Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах - огромный потенциал. На деле - бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве", - написал сенатор в Твиттер.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 мая, впервые за долгое время провели телефонные переговоры. В ходе телефонного разговора главы двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.