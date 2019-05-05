Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро и не исключил иностранной интервенции в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро потерпела неудачу. По его мнению, свержение не удалось из-за того, что оппозицию не поддержала армия.

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Хуан Гуайдо заявил, что если бы поступило предложение от США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, он бы мог согласиться. Гуайдо дал интервью газете The Washington Post.

Гуайдо признался, что рассчитывал на то, что президент Мадуров сдаст свои полномочия при переходе военных на сторону оппозиции. Но армия не поддержала, как сказал Гуайдо, - передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что бы он сказал помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, если бы тот позвонил ему и предложил военное вмешательство Штатов, Гуайдо сказал, что оценит " это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис". Он подчеркнул, что при необходимости это предложение одобрят.