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Израиль нанес около сотни авиаударов по сектору Газа

4 мая 2019, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Израиль нанес около сотни авиаударов по сектору Газа

Израильтяне атаковали уже около сотни целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада"* для проведения терактов на глубине в 20 метров под границей, сообщает пресс-служба армии.

"По нашим данным, на той стороне есть пять или шесть мертвых террористов", - сказали в пресс-службе Армии обороны Израиля, добавив, что, скорее всего, это члены ХАМАС и "Исламского джихада"*.

Начиная с утра субботы, 4 мая, радикалы из сектора Газа запустили по Израилю уже не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой противо-воздушной обороны "Железный купол".

*- Запрещено в РФ

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