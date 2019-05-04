Израиль нанес около сотни авиаударов по сектору Газа

Израильтяне атаковали уже около сотни целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада"* для проведения терактов на глубине в 20 метров под границей, сообщает пресс-служба армии.

"По нашим данным, на той стороне есть пять или шесть мертвых террористов", - сказали в пресс-службе Армии обороны Израиля, добавив, что, скорее всего, это члены ХАМАС и "Исламского джихада"*.

Начиная с утра субботы, 4 мая, радикалы из сектора Газа запустили по Израилю уже не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой противо-воздушной обороны "Железный купол".

*- Запрещено в РФ