Главы фракций и депутатских групп Верховной рады назвали лучшую дату для инаугурации нового президента Украины. По словам руководителя "Возрождения" Виктора Бондаря, этот день был бы "комфортным". В Верховной раде зарегистрировали проект об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая

Глава депутатской группы сообщил, что члены Рады хотели бы оттянуть инаугурацию. По мнению большинства из них, идеальным днем для инаугурации Владимира Зеленского мог бы стать вторник, 28 мая.

Дело в том, что 27 мая истекает крайний срок, когда президент Украины может инициировать роспуск Рады, так как, согласно государственному закону, парламент нельзя распускать за полгода до выборов.

"Но все же я не исключаю, что 14 мая на заседании Верховной Рады будет принято решение об инаугурации новоизбранного президента 19 мая, на чем настаивает Владимир Зеленский", - добавил Бондарь.

Напомним, ранее АН сообщали, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко в пятницу, 3 мая, зарегистрировал проект постановления о дате инаугурации нового президента страны.