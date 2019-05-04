Трамп: "Существует огромный потенциал для хороших отношений с Россией"
4 мая 2019, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания отношений между Вашингтоном и Москвой после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
"Огромный потенциал для хороших/отличных отношений с РФ, несмотря на фейк-ньюс. Посмотрите, как СМИ ввели вас в заблуждение "российским сговором". Мир может стать лучше и безопаснее. Замечательно!" - написал он в своем Twitter.
Ране АН сообщали, что телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне по инициативе американской стороны, продолжался более часа. Трамп поддержал Путина в решении по Венесуэле.