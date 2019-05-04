Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания отношений между Вашингтоном и Москвой после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Огромный потенциал для хороших/отличных отношений с РФ, несмотря на фейк-ньюс. Посмотрите, как СМИ ввели вас в заблуждение "российским сговором". Мир может стать лучше и безопаснее. Замечательно!" - написал он в своем Twitter.

Ране АН сообщали, что телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне по инициативе американской стороны, продолжался более часа. Трамп поддержал Путина в решении по Венесуэле.