Пара сняла бунгало на природе, но обнаружила, что их джакузи уже занято...

Пара из США сняла бунгало на природе, чтобы провести романтический уик-энд. Но приехав в арендованный домик, они обнаружили, что искупаться в джакузи им не удастся. Оно было уже занято соседом, с которым никто не рискнул связываться. К тому же он был совсем не агрессивным, а просто довольно плескался в большой ванной.









«Ругаться мы с ним не стали. Мы понимаем, что после спячки так необходимо принять водные процедуры», - сообщили влюбленные, которые отнеслись с изрядной долей юмора к произошедшему.

К счастью, все закончилось хорошо, медведь помылся самостоятельно, не стал просить приехавших гостей потереть ему спинку. А после водных процедур, довольный, покинул бунгало. Пара умудрилась сделать несколько фотографий с медведем в джакузи, которые и попали в Сеть.