В МИД рассказали, чем связаны Россия и Венесуэла

Замглава МИД РФ Сергей Рябков рассказал о политических взаимоотношениях России и Венесуэлы. По его словам, Москва и Каракас остаются надежными партнерам.

Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

"Состоится предметный разговор о том, как Россия и Венесуэла взаимодействуют на международных площадках. Мы надежные партнеры друг для друга, мы занимаем сходные позиции по большинству вопросов. Настало время для углубленного рассмотрения всего комплекса вопросов", - поделился темами предстоящих переговоров Рябков с РИА Новости.

Замминистра отметил, что особое внимание будет уделено ситуации, которая происходит сейчас в Венесуэле, в том числе попыткам ряда стран оказать на неё давление.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 5 мая планирует провести встречу с венесуэльским министром иностранных дел Хорхе Арреасой.