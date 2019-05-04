Почему Григорий Лепс стал персоной нон-грата в Литве

Литва официально объявила персоной нон-грата российского исполнителя Григория Лепса. Почему?

Данный запрет вступил в силу на основании списка Магнитского, который позволяет включать в «черный список» лиц, которые связаны с коррупцией, нарушениями прав человека и отмыванием финансов.

Решение по делу Григория Лепса подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

Министерство внутренних дел так комментирует данное решение: «С учетом обращения главы МИД Литвы, подтверждаем, что министр внутренних дел г-н Мисюнас 30 апреля подписал приказ, который запрещает въезд этого лица на территорию Литовской Республики».

Как выяснилось, ранее и другие депутаты от Литвы выступали с подобным предложением – запрет на въезд Григорию Лепсу. Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс заявил, что данное решение было принято «после консультаций с союзниками».

«Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США – достаточный повод для внесения его в «черный список».

Чем же Георгий Лепс не угодил США?

США запретили въезд певцу в 2013 году. По данным США, Григорий Лепс был замешан в финансовом скандале с преступной группировкой «Братский круг».

В «черный список» исполнителя включила Украина и Израиль.