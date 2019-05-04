МИД Латвии: «Актер Андрис Лиелайс высказывает личное мнение»

24 марта сего года депутат Европарламента Андрей Мамыкин выступил в программе российского ТВ «Вечер с Владимиром Соловьевым». Данная программа наделала много шума.

Речь в программе Владимира Соловьева шла о компенсации «ущерба за оккупацию Прибалтики». С латвийской стороны выступал евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин. В дискуссии принимал участие и постоянно-регулярный «представитель латвийского народа» актер Андрис Лиелайс. Видимо, г-н Мамыкин не пришелся «ко двору актера» и г-н Лиелайс стал, простите, посылать на государственном языке Латвии, евродепутата в «Ej dirst». Разумеется, русскоязычные зрители и гости программы, не поняли данных слов. А это означает, прошу прощения, «иди в ж….».

Если учесть, что г-н актер горланил в программе, что он выступает от имени латвийского народа, то мне, как коренному населению Риги, было стыдно и не совсем понятно – почему хам-актер выступает от имени всего народа Латвии?

Ни одному нормальному латвийцу, с прибалтийской сдержанностью, и в голову не придет такое сказать!

Лично я посчитала, что данное высказывание не только оскорбление евродепутата, а создание неверного образа латвийцев.

Имел ли право г-н актер Лиелайс высказываться от имени латвийского народа? Что по данному поводу думают официальные власти Латвии?

И я направила свои вопросы в МИД Латвии.

Сразу хочу поблагодарить Министерство иностранных дел Латвии: мои вопросы рассмотрели и, как всегда, достойно ответили.

Ответ пресс-секретаря МИД Латвии Яниса Бекериса специально для «Аргументы Недели».

«В свою очередь, высказанное в передачи мнение Андриса Лиелайса, является его личным мнением. Только высшие должностные лица или особо уполномоченные лица могут высказывать мнение от имени государства или народа Латвии».

Большое спасибо МИД Латвии, что не поддержали «непонятного соотечественника»!

Почему непонятного?

Дело в том, что г-н актер имеет двойное гражданство – России и Латвии. А за какие такие заслуги он имеет двойное гражданство? Чем он прославил Латвию? Сериалами? Назовите мне их моментально! Нет, не подглядывая в интернет! Думаю, что таких «поклонников» творчества Андриса Лиелайса не так уж и много.

Кстати, можно ли иметь двойное гражданство Латвии и России?

На этот вопрос отвечает пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис специально для «Аргументы Недели».

«В ответ на Ваш запрос о гражданстве, Закон о гражданстве предусматривает несколько видов принятия гражданство Латвии. В некоторых случаях у лица может образоваться двойное гражданство с Российской Федерацией. Действия по установлению правового статуса конкретного лица и наличия латвийского гражданства или основания для его получения потребовали бы неразрешенной обработки персональных данных. Третьи лица могут получить их из Регистра населения в порядке предусмотренном соответствующими нормативными актами».

Лично мне, как специальному корреспонденту в странах Прибалтики, хочется сказать г-ну Лиелайсу: «Право слово, г-н Андрис, вы же не Ивар Калныньш или Мартиньш Вилсонс, которых знают и любят в России и Латвии, за их талан и запоминающиеся роли! Может вам, г-н актер приехать в Латвию и что-то сделать полезное для своего народа, а не позорить страну, которая дала вам многое? Подумайте над этом, пожалуйста».