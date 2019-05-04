Украинцы для нас будут всегда братьями, - отметили в Госдуме

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинцы для россиян навсегда останутся братьями, потому они самые близкие нам по истории, менталитету и духу.

В Госдуме отреагировали на высказывание украинского депутата о "братском народе"

"Украинцы были для нас, есть и будут всегда братьями. Это самый близкий для нас народ по духу, по менталитету, исторически. Поэтому мы их никогда не разделяли. Я целиком и полностью в этом уверен и не сомневаюсь. Нас связывают кровные и родственные связи". - передаёт слова Шеремета РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько заявил, что Россия и Украина вновь станут братьями только после того, как украинцы станут вассалами России.