Латвия отмечает День независимости
4 мая 2019, 13:42 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Сегодня, 4 мая, Латвия отмечает 29-ю годовщину восстановления независимости.
Как все происходило?
4 мая 1990 года 138 депутатов (из 201) Верховного совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».
Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переход к независимости.
В этот день, 4 мая 1990 года, у здания Сейма тысячи людей стояли и ожидали решение депутатов. Когда закончилось голосование и стало ясно, что Латвия обрела независимость, то народ устроил праздничный митинг. Люди были рады, что вновь обрели свободу.
Прошло 29 лет.
Сегодня, 4 мая 2019 года, в городах Латвии проходят праздничные мероприятия: в Екабпилсе состоялся парад, в Риге ожидается праздничный концерт. И, конечно, не обошлось без выступления президента Латвии Раймонда Вейониса.
Раймонд Вейонис, президент Латвии: «В этом году мы отмечаем 100-е латвийской армии, и бои за свободу Латвии в 1919 году были долгими и трудными. Сегодня мы видим латвийскую армию столетие спустя, оснащенную современной техникой и современным вооружением. Вместе с нашими солдатами на страже свободы стоят наши союзники».
Президент страны напомнил, что 25 лет назад Латвия добилась, что ее территорию покинули оккупационные войска, а 15 лет обратно Латвия вступила в НАТО.
Что думает по данному поводу народ Латвии?
А вот тут наступает самое интересное: большинство населения Латвии не знают об этом дне. Они не знают, что именно празднует государство 4 мая.
Например, многие просто не отмечают этот праздник – не знают, другие говорят, что, мол, война когда-то закончилась и т.д.
Министерство культуры Латвии решили исправить данную ситуацию: в 2015 году было принято ввести новую традицию – отмечать в этот день Праздник белой скатерти, когда вся семья собирается дома за одним столом.
Выходные дни в Латвии 4, 5 и 6 мая. Главное – праздничное настроение! Не так ли?