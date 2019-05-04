Латвия отмечает День независимости

Сегодня, 4 мая, Латвия отмечает 29-ю годовщину восстановления независимости.

Как все происходило?

4 мая 1990 года 138 депутатов (из 201) Верховного совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переход к независимости.

В этот день, 4 мая 1990 года, у здания Сейма тысячи людей стояли и ожидали решение депутатов. Когда закончилось голосование и стало ясно, что Латвия обрела независимость, то народ устроил праздничный митинг. Люди были рады, что вновь обрели свободу.

Прошло 29 лет.

Сегодня, 4 мая 2019 года, в городах Латвии проходят праздничные мероприятия: в Екабпилсе состоялся парад, в Риге ожидается праздничный концерт. И, конечно, не обошлось без выступления президента Латвии Раймонда Вейониса.

Раймонд Вейонис, президент Латвии: «В этом году мы отмечаем 100-е латвийской армии, и бои за свободу Латвии в 1919 году были долгими и трудными. Сегодня мы видим латвийскую армию столетие спустя, оснащенную современной техникой и современным вооружением. Вместе с нашими солдатами на страже свободы стоят наши союзники».

Президент страны напомнил, что 25 лет назад Латвия добилась, что ее территорию покинули оккупационные войска, а 15 лет обратно Латвия вступила в НАТО.

Что думает по данному поводу народ Латвии?

А вот тут наступает самое интересное: большинство населения Латвии не знают об этом дне. Они не знают, что именно празднует государство 4 мая.

Например, многие просто не отмечают этот праздник – не знают, другие говорят, что, мол, война когда-то закончилась и т.д.

Министерство культуры Латвии решили исправить данную ситуацию: в 2015 году было принято ввести новую традицию – отмечать в этот день Праздник белой скатерти, когда вся семья собирается дома за одним столом.

Выходные дни в Латвии 4, 5 и 6 мая. Главное – праздничное настроение! Не так ли?