Заместитель главного редактора портала "Страна" Светлана Крюкова заявила, что в Украине появилась неформальная спецгруппа, которая намерена добиться уголовного преследования и наказания Петра Порошенко и его окружения. По её словам, в группе собраны люди, которые пострадали от действий нынешней власти.

"Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента (Зеленского) они хотят вести свою кампанию и посадить Порошенко", - передаёт слова Крюковой РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Девушка добавила, что члены спецгруппы обладают необходимым интеллектуальными и финансовыми ресурсами и уже привлекли частных детективов, которые будут способствовать расследованию и изучать информацию об офшорах, недвижимости и счетах Порошенко. Журналистка отметила, что Зеленского среди "преследователей" Порошенко нет.