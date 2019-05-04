Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что продолжает тщательно следить за проявлением "свободы слова" в социальных сетях. По его словам, контроль нужен для выявления проблем в данной сфере.

"Я продолжаю следить за цензурой в отношении американских граждан в социальных сетях. Это Соединённые Штаты Америки, и у нас есть то, что известно как свобода слова! Мы внимательно следим и наблюдаем!", - передаёт RT со ссылкой на Twitter президента.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что не видит нарушения в свободе слова, если в стране запретят российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".