Петр Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Порошенко подчеркнул, что очень гордится тем, что стране удалось укрепить статус украинского гражданства, передает в субботу РИА "Новости"

Отметим, что международный рейтинг Passport Index 2019 базируется на данных о количестве стран, которые может посетить гражданин того или иного государства без визы. Сейчас украинцы могут посетить без визы 133 страны, а граждане Российской Федерации – 117.