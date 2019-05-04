Реакция американского истеблишмента на вчерашний звонок Трампа Путину

Реакция американского истеблишмента на вчерашний звонок президента США Дональда Трампа лидеру России Владимиру Путину не заставила себя долго ждать. В социальных сетях уже появилось достаточно высказываний, чтобы понять, одобрения поступок Трампа у своих соотечественников не вызывает.

«Только идиот будет доверять Путину. Трамп доверяет. Вывод за вами», «Этот звонок Трампа выглядит как призыв - атакуйте нашу демократию снова!», «Трамп общается с человеком, организовавшим на нас крупнейшую кибератаку. Трамп предал интересы нашей нац.безопасности!», «Когда-то у нас был президент, которым управляла не Россия», - написали пользователи в комментариях.

Американцы не верят россиийскому руководству и продолжают давить на Трампа, пытаться помешать нормальному диалогу лидеров двух держав.