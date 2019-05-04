Из-за угрозы новых терактов на Шри-Ланке усилили охрану мостов

Из-за угрозы новых терактов в столице Шри-Ланки Коломбо усилена охрана мостов. Соответствующую информацию в минувшую пятницу вечером, 3 мая, предоставили сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что в городе было увеличено число патрулей на каналах и реках. Кроме того, был создан особый командный центр по противодействию террористам, сообщает газета Daily Mirror. Власти Шри-Ланки подчеркивают, что "угроза не снята", однако ситуация в стране находится под контролем.

Напомним, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошла серия терактов в церквях и отелях. Погибли более 250 человек.