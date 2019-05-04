Представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер рассказал журналистам о своих впечатлениях от посещения Республики Крым.

По мнению американца, Крым не заслуживает настолько радикальной санкционной политики со стороны властей Соединенных Штатов Америки. Макинтаер заметил, что позиция Вашингтона его удивляет, поскольку американской делегации очень понравился полуостров. "Мы влюбились в него", – добавил общественный деятель в беседе с РИА "Новости".

В делегации считают, что западные страны совершили большую ошибку, приняв решение о введении санкций в отношении Крыма, поскольку они бесполезны.