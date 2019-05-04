Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал высказывание депутата Рады Ивана Крулько, о том, что Россия и Украина "вновь станут братьями", когда украинский народ согласится стать для первых вассалами.

В Верховной раде рассказали, когда украинцы "снова станут для русских братьями"

"Украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада. Именно поэтому соловьём заливается, заявляя о "притязаниях" России на самое святое - украинскую независимость. Это уже стало настоящей политической программой - рассказывать, что в Москве ночами не спят, думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность", - передаёт слова политика RT.

Бальбек добавил, что более 20 - ти лет Россия многое позволяет Украине, но они этого не ценят. По его мнению, чтобы скрыть свои политические и экономические ошибки, они решили сделать из Россию врага.

"...выбрана удачная причина — внешний враг Россия. Возможно, кто-то депутату поверит, а кто-то посмеётся", - заключил депутат.