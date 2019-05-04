Ракета-носитель с грузовым кораблем Dragon отправилась к МКС

В субботу, 4 мая, с базы ВВС США на мысе Канаверал стартовала американская ракета-носитель Falcon-9 с грузовым кораблем Dragon. В настоящий момент она направляется на Международную космическую станцию.

Согласно последней информации, предоставленной компанией SpaceX, корабль должен доставить на МКС более 2,5 тонн грузов, среди которых приборы и материалы для различных научных экспериментов, передают "Известия".

Изначально запуск грузового корабля Dragon был назначен на 30 апреля. Однако в запланированную дату стало известно о переносе пуска на 3 мая. За это время специалисты должны были выявить и решить проблему в системе электропитания на американском сегменте станции.