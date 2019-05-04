Пентагон пригрозил лишить Турцию истребителей F-35 из-за покупки ЗРС С-400

Шэнахан подчеркнул, что обсуждал данную ситуацию с руководством компаний Lockheed Martin и United Technologies. После беседы позиция США не изменилась – Вашингтон не намерен идти на уступки Анкаре, передает РИА "Новости"

Исполняющий обязанности руководителя Пентагона отметил, что Турции придется выбирать между американскими истребителями-бомбардировщиками F-35 и российскими ЗРС C-400. Он также подчеркнул, что у страны еще есть время подумать.