Ведущий канала CNN считает Трампа "пресс-секретарём Кремля"
4 мая 2019, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 3 мая, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы соединённых Штатов Дональда Трампа. После окончания диалога американские журналисты возмутились высказываниями своего президента.
Так, ведущему канала CNN Джейку Тапперу не понравилось, что Трамп, рассказывая о ситуациях, которые обсуждались в разговоре, говорил словами российского лидера, не ссылаясь на него.
"Просто, чтобы было ясно, президент не говорит "Ну, это то, что заявляет Путин". Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля", - передаёт слова ведущего "МК".
Другая журналистка Эри Бернетт вовсе заявила, что глава США посчитал, что отчёт по диалогу с Россией "шутка".
"Президент звонит Путину и говорит с ним час-полтора и за это время так и не смог поднять одну-единственную проблему? Вероятно он решил, что отчет по России шутка?", - отметила она, сообщает CNN.