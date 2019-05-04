В пятницу, 3 мая, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы соединённых Штатов Дональда Трампа. После окончания диалога американские журналисты возмутились высказываниями своего президента.

Так, ведущему канала CNN Джейку Тапперу не понравилось, что Трамп, рассказывая о ситуациях, которые обсуждались в разговоре, говорил словами российского лидера, не ссылаясь на него.

"Просто, чтобы было ясно, президент не говорит "Ну, это то, что заявляет Путин". Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля", - передаёт слова ведущего "МК".

Другая журналистка Эри Бернетт вовсе заявила, что глава США посчитал, что отчёт по диалогу с Россией "шутка".

"Президент звонит Путину и говорит с ним час-полтора и за это время так и не смог поднять одну-единственную проблему? Вероятно он решил, что отчет по России шутка?", - отметила она, сообщает CNN.